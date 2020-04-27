Ранее СМИ сообщили о прошедшей 18 апреля встрече руководства Ла Лиги, Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и Высшего спортивного совета, на которой была утверждена договоренность доиграть оставшиеся матчи первенства.

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Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ». 329

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