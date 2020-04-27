Коронавирус
РБКСМИ узнали об отказе «Барселоны» заставить игроков возобновить сезон
Ранее СМИ сообщили о прошедшей 18 апреля встрече руководства Ла Лиги, Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и Высшего спортивного совета, на которой была утверждена договоренность доиграть оставшиеся матчи первенства.
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«Барселона» не будет заставлять своих футболистов играть, несмотря на требование Ла Лиги
Sport24.ruвчера в 19:48
«Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с коронавирусом
Чемпионатвчера в 19:18
«Барселона» разрешит футболистам не играть, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом
Спорт-Экспрессвчера в 18:58
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Общество
В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики
В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:42
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек
В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом (+7,7%) в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
Не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».
RT на русском 04:19
Экономика
В перечень системообразующих предприятий вошли 519 компаний
Mossovetinfo.ru — В перечень системообразующих предприятий вошли 519 компаний, работающих в 25 отраслях промышленности, сообщает пресс-служба Мипромторга.
Моссовет 05:21
Армия и оружие
Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics
Военное обозрение 04:43
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
Песков рассказал о работе по оснащению больниц
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru 05:10
Политика
В Кремле выразили сожаление из-за случаев гибели врачей от коронавируса
«Что касается действительно печальных новостей о гибели некоторых врачей, то мы все знаем, что врачи находятся на передовой борьбы, они действительно рискуют и проявляют действительно образцовое самопожертвование», — заявил Песков.
RT на русском 05:56
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В результате атаки на столицу Сирии погибли несколько мирных жителей. О последствиях атаки сообщает агентство SANA в своем Twitter.
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Составлен рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
По данным РИА Новостей, за последние 2 года в России на 19,6% (на 5 триллионов рублей) вырос объем банковских вкладов физических лиц.
Московский Комсомолец 03:31
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Политика
Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции
Абсолютное большинство россиян — 95 процентов респондентов — считают важным внести в Конституцию России поправки, касающиеся социальной сферы.
Lenta.ru 05:09
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Здоровье
68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.
Катунь 24 вчера в 01:43
Биатлон
В курском квартирнике примет участие биатлонист Дмитрий Малышко
Курские известия 24 апреля в 09:20
Здоровье
Все районы Пензенской области охвачены коронавирусом
В ходе мероприятия с докладом по COVID-19 выступил министр здравоохранения региона Александр Никишин.
1pnz.ru 04:22
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49