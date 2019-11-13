"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «Газпром» собирался разместить евробонды в швейцарских франках на этой неделе.

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