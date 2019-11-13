Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ узнали об отказе «Газпрома» размещать евробонды из-за «Нафтогаза»

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, «Газпром» собирался разместить евробонды в швейцарских франках на этой неделе.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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