Коронавирус
Коммерсантъ«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что клуб снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом.
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Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
В Тольятти два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Двое жителей Тольятти попали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), об этом сообщил главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц у себя в твиттере.
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за отмененные путешествия
Деньги, потраченные на приобретение туристических путевок можно вернуть полностью или за минусом расходов туроператора в зависимости от причин отказа от поездки, разъяснил 14 марта Ростуризм на своем сайте.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова обратилась к покойному сыну в годовщину его смерти
В пятую годовщину смерти Андрея Ирина обратилась к покойному наследнику и в очередной раз повторила, что очень любит сына и что скучает по нему.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани
Установлено, что житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне (Италия). По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам.
Наука
Немецкий стартап представил «тихое летающее такси». Создатели считают его альтернативой обычным такси, поездам и самолетам
Немецкий стартап e.SAT представил «бесшумное воздушное такси», которое должно совершить первый полет уже в 2022 году.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Авто
Toyota Wildlander всего за 10 дней собрал 12 тысяч заказов
Чтобы собрать свыше 12 тысяч предзаказов на новинку, автопроизводителю потребовалось всего десять дней.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Литва закрыла границы для иностранцев
Литва закрывает въезд для иностранцев и устанавливает контроль на внутренних границах Евросоюза.
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Общество
Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова запретить массовую скупку и перепродажу медицинских масок.
Общество
В МЧС предупредили москвичей о метели
Ведомство предупреждает об усилении холодного ветра, метели, а также резком понижении температуры. Все это ожидается вечером, 14 марта.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Европой из-за коронавируса
Начиная с 16 марта Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса.
Здоровье
Названо число заразившихся коронавирусом в Москве
Число заразившихся новым коронавирусом (SARS-CoV-2) в Москве возросло до 24 человек.