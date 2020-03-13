Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что клуб снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом.
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