Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что клуб снялся с турнира из-за ситуации с коронавирусом.

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

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