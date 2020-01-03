с чего всё началось

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Политика Иран пообещал отомстить американцам за гибель генерала Сулеймани Ранее сообщалось, что глава специального подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани стал жертвой ракетного обстрела вблизи международного аэропорта Багдада.

Политика В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Шоу-бизнес Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".

Энергетика Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.

Происшествия По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Политика В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

Здоровье «Донорская суббота» пройдет в Ростове Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на областной станции переливания крови стал меньше, сообщила ранее организация «Молодые медики Дона».

Политика Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

Происшествия В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо "Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.

Шоу-бизнес Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.

Общество Акции Apple достигли рекордной цены $300 Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.