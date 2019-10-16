Политика
ИзвестияСМИ узнали об отстранении Госдепа от проведения политики по Украине
Чиновники Госдепартамента США отстранены от проведения украинской политики. Исполняющий обязанности шефа администрации Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за это трех представителей своей команды, передает 16 октября телеканал NBC.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
Известия вчера в 08:42
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика
Власти Ростовской области хотят обложить самозанятых налогом
Власти Ростовской области хотят увеличить количество людей, занимающихся бизнесом за счет попадания в пилотную программу по самозанятым, которая сейчас реализуется в ряде регионов России.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:54
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Космос
NASA представило новые скафандры для полетов на Луну
Коммерсантъ 06:38
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
Общество
Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября.
Российская газета 06:45
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Армия и оружие
Трамп возложил на Асада ответственность по защите курдов
Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
RT на русском 14 октября в 15:41
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Спорт
Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении
LiveSport.ru 08:16
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55