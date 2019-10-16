Чиновники Госдепартамента США отстранены от проведения украинской политики. Исполняющий обязанности шефа администрации Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за это трех представителей своей команды, передает 16 октября телеканал NBC.

СМИ узнали об отстранении Госдепа от проведения политики по Украине

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