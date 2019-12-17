Политика
РБКСМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики ФРГ, копия которого оказалась в распоряжении издания.
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Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.Коммерсантъ12:12
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