Экономика

РБКРБКСМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.
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с чего всё началось

С пенсией по жизни

Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
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Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Суд арестовал участника розыгрыша про коронавирус в метро Москвы

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Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

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Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

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Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Армия и оружие

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель министра финансов Российской Федерации с 22 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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