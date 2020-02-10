Экономика
РБКСМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Коммерсантъвчера в 17:21
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Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
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Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
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В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
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Кино
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Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
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Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
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Культура
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«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
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Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
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США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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Дина Аверина выиграла в упражнениях с мячом на этапе Гран-При в Москве
Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.