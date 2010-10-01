Экономика

РБКРБКСМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.
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с чего всё началось

С пенсией по жизни

Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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URA.Ruвчера в 20:25

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

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СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

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Моисеев может получить кураторство над Росимуществом в Минфине

Финмаркет04:26

«Он реализовывал скандальную пенсионную реформу». Бывший глава ПФР на новой работе продолжит заниматься пенсионным обеспечением россиян

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
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Двигатель «Арктики» сломался во время испытаний

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Политика

Bloomberg узнал о расчете Кремля на успехи кабмина до выборов в Госдуму

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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

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РИА Новости вчера в 15:29
Кино

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В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
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Происшествия

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Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
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МИД: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

"Несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода будет успешно завершено", - констатировал Панкин.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира.
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Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовное ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
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Политика

Зеленского назвали «ссыклом» на заседании киевского суда

Украинская националистка Маруся Зверобой, избрание меры пресечения для которой в понедельник рассматривает Печерский районный суд Киева, назвала президента Украины Владимира Зеленского «ссыклом».
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Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

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Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
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Шоу-бизнес

Актрису на «Оскаре» обозвали «лобстером» из-за провального платья

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Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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Газета.Ru 05:28
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Уникальные фото советских полководцев опубликовало на своём сайте Министерство обороны Российской Федерации, сообщает «РИА Новости».
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Комиссия осудила поступок спикера парламента Хакасии, посчитав его недопустимым, а высказывания оценила как несоответствующие базовым принципам партии.
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На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля.
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель министра финансов Российской Федерации с 22 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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