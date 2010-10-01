Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

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