Экономика
РБКСМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник и четырех федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Экс-глава ПФР Антон Дроздов займется ГПП в Минфине Вопросы пенсионного обеспечения граждан в рамках Минфина будет курировать бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Коммерсантъвчера в 17:21
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