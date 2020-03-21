Коронавирус
ИзвестияСМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
По данным издания, Париж был серьезно обеспокоен бездействием Джонсона в вопросе борьбы с коронавирусом. В итоге Макрон 20 марта поставил британскому премьеру ультиматум: либо он останавливает работу всех заведений, либо Франция закрывает границу с Британией.
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с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.РИА Новости15:48
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Армия и оружие
Россия отправляет в Италию медиков и технику для борьбы с пандемией
ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
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Спорт
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Автоспорт
Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна
Российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман объяснил свой сход на виртуальном Гран-при Бахрейна.
Политика
Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
Москва приняла предложения Минска по поставкам нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
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Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Космос
Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею официально отменили
Мужской чемпионат мира по хоккею официально отменили из-за коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России
Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты.
Общество
Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Экономика
Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов
Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Общество
«Нужно отстоять несколько часов, чтобы попасть в магазин»: уралочка — о коронавирусе в Новой Зеландии
В Новой Зеландии, как и во всем мире, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
Авто
Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz
По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
Армия и оружие