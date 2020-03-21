Коронавирус

ИзвестияИзвестияСМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

По данным издания, Париж был серьезно обеспокоен бездействием Джонсона в вопросе борьбы с коронавирусом. В итоге Макрон 20 марта поставил британскому премьеру ультиматум: либо он останавливает работу всех заведений, либо Франция закрывает границу с Британией.
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с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation
 со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
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