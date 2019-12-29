Общество
КоммерсантъПользователи Госуслуг утекли в сеть
«Дыра» все еще не закрыта, а степень угрозы пока не ясна. О том, что персональные данные пользователей портала Госулуг оказались выложены в в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось
«Дыра» в безопасности не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.Коммерсантъ06:20
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