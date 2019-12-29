«Дыра» в безопасности не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.

с чего всё началось

«Дыра» все еще не закрыта, а степень угрозы пока не ясна. О том, что персональные данные пользователей портала Госулуг оказались выложены в в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.

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Культура Умер народный артист России Константин Юченков На 73-м году жизни умер ведущий актёр Тверского академического театра драмы и народный артист России Константин Юченков.

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Общество Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.