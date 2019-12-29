Общество

КоммерсантъКоммерсантъПользователи Госуслуг утекли в сеть

«Дыра» все еще не закрыта, а степень угрозы пока не ясна. О том, что персональные данные пользователей портала Госулуг оказались выложены в в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
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с чего всё началось

Пользователи Госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов.
Коммерсантъ06:20

Подробнее о событии

СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг

РБК08:10

Пользователи Госуслуг утекли в сеть

Коммерсантъ06:20

Данные десятков тысяч пользователей Госуслуг оказались в открытом доступе

URA.Ru07:42

Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Lenta.ru07:24

Данные почти 30 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

Дождь06:55

Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

Эхо Москвы07:30

СМИ: данные пользователей Госуслуг одного из регионов утекли в Сеть

РИА Новости08:07
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Киев и Донбасс провели обмен пленными

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Пропавшие на Урале туристы самостоятельно вернулись на турбазу

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Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
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Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям

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РИА Новости 07:26
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Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Известия 07:44
Кино

Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»

Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
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Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
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Фигурное катание

Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы в Граце

РИА Новости вчера в 23:23
Политика

Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина

Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Вести.Ru 07:53
Общество

Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Интерфакс 04:04
Культура

Умер народный артист России Константин Юченков

На 73-м году жизни умер ведущий актёр Тверского академического театра драмы и народный артист России Константин Юченков.
Neva.Today 07:44
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

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«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе

По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Спорт

Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
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Общество

Доктор судится с Apple из-за функции выявления аритмии в Apple Watch

В своём иске господин Визел утверждает, что функция Apple Watch явно нарушила его патент, который ознаменовал новаторские шаги в мониторинге аритмии.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации начнут действовать в России с 1 января.
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Украина показала перспективные космические сверхтяжелые ракеты

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Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети

Пользователи Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
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В Вене начался процесс подписания документов по транзиту газа

В столице Австрии украинская и российская стороны начали подписание документов, связанных с транзитом газа через Украину.
Известия 07:04
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В ДТП с автобусом в Эстонии пострадала гражданка России

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Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 27 декабря в 10:43
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Роспотребнадзор напомнил об опасности денежных купюр

Эксперты Роспотребнадзора предупредили граждан о том, какие заболевания могут передаваться через денежные купюры.
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Общество

Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной

Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
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Общество

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
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Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
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Биатлон

Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»

Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Матч ТВ вчера в 11:58
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