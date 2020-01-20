Энергетика

РБКРБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.
Коммерсантъвчера в 17:15

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Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

РИА Новости00:00

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

«Газпром» и НОВАТЭК наращивают импорт в страны ЕС

ГЛАС.RU02:14

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Происшествия

Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

Известия вчера в 22:42
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Кино

Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Телепрограмма 16 января в 16:08
Происшествия

Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок

В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Российская газета 02:13
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня вчера в 05:41
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ 17 января в 09:23
Происшествия

На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус

Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
РИА Новости вчера в 23:53
Здоровье

В России более 250 человек умерли после приема лекарств

Глава Росздравнадзора добавил, что летальные исходы - это не результат качества препарата.
RuNews24.ru 18 января в 11:37
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма вчера в 04:26
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 отложили до осени

Выпуск новой компьютерной игры Cyberpunk 2077 отсрочен до 17 сентября 2020 года.
NewInform 17 января в 01:43
Единоборства

Тактаров назвал ошибки Макгрегора в бою с Серроне

Lenta.ru 01:43
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навещает в больнице свою возлюбленную Ксению Пунтус.
Пятый канал 18 января в 12:06
Технологии

Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний

Беспилотный летательный аппарат X-61А, который создает для Пентагона компания Dynetics в рамках программы Gremlins, разбился во время испытаний.
РБК 01:22
Политика

Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
RT на русском 01:25
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
ProstoProSport вчера в 07:08
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:21
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Газета.Ru 02:26
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
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Происшествия

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
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