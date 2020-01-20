Энергетика
РБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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с чего всё началось
«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.Коммерсантъвчера в 17:15
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Происшествия
Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Кино
Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики
За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Собеседник агентства уточнил, что детей среди пассажиров не было.
Здоровье
В России более 250 человек умерли после приема лекарств
Глава Росздравнадзора добавил, что летальные исходы - это не результат качества препарата.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 отложили до осени
Выпуск новой компьютерной игры Cyberpunk 2077 отсрочен до 17 сентября 2020 года.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Шоу-бизнес
Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навещает в больнице свою возлюбленную Ксению Пунтус.
Технологии
Новейший американский беспилотник X-61А разбился во время испытаний
Беспилотный летательный аппарат X-61А, который создает для Пентагона компания Dynetics в рамках программы Gremlins, разбился во время испытаний.
Политика
Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Происшествия
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
Общество