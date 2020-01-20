Энергетика

РБКРБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.
Коммерсантъвчера в 17:15

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США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

РИА Новости00:00

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07
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Происшествия

Уголовное дело Алексея Прокопенко возвращено следователю

Уголовное дело в отношении Алексея Прокопенко возвращено в СЧ СУ УМВД по Саратову.
Взгляд-инфо 01:04
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Хоккей

Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
ProstoProSport вчера в 12:06
Происшествия

Опубликован список погибших в «Карамели»

Коммерсантъ Пермь 03:11
Общество

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Форпост Северо-Запад 02:29
Транспорт

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готово обсудить инициативу с российским кабмином.
Известия 01:16
Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Футбол

ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
ODDS.ru 02:26
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Технологии

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 18 января в 11:02
Авто

Новые правила регистрации ТС обернулись головной болью для автомобилистов

С начала 2020 года россияне должны ставить автомобили на учет по новым правилам.
Quto.ru 18 января в 03:00
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

BFM.ru 03:08
Футбол

Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Андрес Месси забивает в чемпионате Испании 16 лет подряд.
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM вчера в 12:21
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Общество

«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Коммерсантъ 03:11
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
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