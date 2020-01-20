«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.

с чего всё началось

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