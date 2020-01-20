Энергетика
РБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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с чего всё началось
«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.Коммерсантъвчера в 17:15
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Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Общество
Названы сроки оформления новых материнских капиталов
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике
В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Космос
От Бетельгейзе пришел сигнал взрыва
Энди Хауэлл (Andy Howell) из обсерватории Лас-Кумбрес сообщил, что гравитационные волны не относятся к взрыву Бетельгейзе из-за того, что звезда находится за пределами региона локализации и, кроме того, не были зафиксированы нейтрино, которые указывают на огромные выбросы энергии.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Общество
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Здоровье
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
В Нижегородской области мучительно погибает от редкой генетической болезни целое семейство.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Политика
Четырех российских актеров не пустили на Украину пограничники
Политика
Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля
Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Шоу-бизнес
Алексей Панин разделся и назвал Крым украинским
Кто-то из подписчиков уточнил у Панина, действительно ли он считает Крым украинским, и тот ответил утвердительно, подчеркнув, что такого же мнения придерживается и «весь цивилизованный мир», как он выразился.
Общество
Ростов попал в топ городов с самыми ленивыми жителями
Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Космос
Развертывание орбитальной системы «Сфера» потребует 148 запусков ракет
148 запусков ракет-носителей разных классов потребует развертывание к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», 20 января сообщает РИА Новости.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Шоу-бизнес
Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме
Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.