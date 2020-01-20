Энергетика

РБКРБКСМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.
Коммерсантъвчера в 17:15

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США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

URA.Ru02:44

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта в Евросоюз

News.ru02:07

«Газпрому» предсказали прямое столкновение с США

Lenta.ru01:22

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

РБК00:15

Литва против Польши: маленькая европейская газовая война

РИА Новости00:00

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

Lenta.ru 03:23
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Общество

Названы сроки оформления новых материнских капиталов

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике

В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Bimru.ru вчера в 10:48
Экономика

Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться

Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Молодой коммунар 17 января в 23:59
Космос

От Бетельгейзе пришел сигнал взрыва

Энди Хауэлл (Andy Howell) из обсерватории Лас-Кумбрес сообщил, что гравитационные волны не относятся к взрыву Бетельгейзе из-за того, что звезда находится за пределами региона локализации и, кроме того, не были зафиксированы нейтрино, которые указывают на огромные выбросы энергии.
Lenta.ru 02:51
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Южный Федеральный вчера в 00:24
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Здоровье

Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?

В Нижегородской области мучительно погибает от редкой генетической болезни целое семейство.
Lenta.ru вчера в 16:01
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Политика

Четырех российских актеров не пустили на Украину пограничники

Росбалт вчера в 17:38
Происшествия

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Политика

Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля

Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Эхо Москвы 03:00
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

МК-Спорт вчера в 03:12
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Алексей Панин разделся и назвал Крым украинским

Кто-то из подписчиков уточнил у Панина, действительно ли он считает Крым украинским, и тот ответил утвердительно, подчеркнув, что такого же мнения придерживается и «весь цивилизованный мир», как он выразился.
Bimru.ru вчера в 12:30
Общество

Ростов попал в топ городов с самыми ленивыми жителями

Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:15
Кино

Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Газета.Ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 вчера в 07:03
Космос

Развертывание орбитальной системы «Сфера» потребует 148 запусков ракет

148 запусков ракет-носителей разных классов потребует развертывание к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», 20 января сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:29
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости вчера в 10:26
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики

Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Капитал страны вчера в 23:23
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Шоу-бизнес

Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме

Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.
Рамблер 02:26
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