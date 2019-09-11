Экономика
РБКСМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет. Однако, отмечает издание, у банка «достаточно тяжелая структура баланса», в том числе на нем значительный объем недвижимости, и собственник оценивает ее выше, чем покупатели.
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На банк Александра Лебедева претендуют ГТЛК и ЕАБР Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). Покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).Коммерсантъвчера в 18:59
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Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru вчера в 06:21
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
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Ведомости вчера в 22:15
Политика
Ролики личности в истории. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму в YouTube. Публикуем заключение эксперта ФСБ и разгромный отзыв филологов РАН
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Новая газета 02:00
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Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Гаджеты
IPhone 11 показали на ежегодной презентации Apple
Компания Apple представила на своей ежегодной презентации новый смартфон iPhone 11.
Народные новости вчера в 14:05
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
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Муж Кудрявцевой сделал фото со Светланой Лободой на вечеринке
Среди гостей были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, а также Лера Кудрявцева со своим молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.
Телепрограмма 01:23
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
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Развеяны мифы о продуктах, которые помогают при простуде
Специалисты развеяли мифы о продуктах, которые якобы помогают при простудных заболеваниях.
Smolnarod.ru 03:01
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Представлена фотосистема Phase One XT
Компания Phase One представила фотосистему среднего формата.
iXBT.com 03:35
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Шоу-бизнес
Лоза предложил бойкотировать нетрезвые концерты Билана
Музыкант Юрий Лоза критически высказался о Диме Билане и предложил его наказать.
VSE42.RU 02:56
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Политика
Украина приостановила разрыв соглашений с Россией
Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, сообщил "Коммерсант".
Газета.Ru 03:23
Происшествия
В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку
Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Комсомольске-на-Амуре. ЧП произошло 9 сентября на окраине города.
Российская газета 02:59
Технологии
Томские ученые изобрели термометки для определения свежести рыбы
ТГУ совместно с компанией «Криотех» разработал термометки, необходимые для оценки свежести замороженной рыбы.
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Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
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Woman.ru вчера в 06:32
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Назван самый провальный фильм в истории кино
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Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
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Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
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Наука
Ученые разработали биоморфную модель нейрона для имитации работы мозга
РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся в США
Товарный поезд сошел с рельсов в американском штате Иллинойс, после чего загорелся.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25