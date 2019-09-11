Экономика

РБКРБКСМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

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Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет. Однако, отмечает издание, у банка «достаточно тяжелая структура баланса», в том числе на нем значительный объем недвижимости, и собственник оценивает ее выше, чем покупатели.
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с чего всё началось

НРБ уходит в госструктуры

На банк Александра Лебедева претендуют ГТЛК и ЕАБР Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). Покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).
Коммерсантъвчера в 18:59

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НРБ уходит в госструктуры

Коммерсантъвчера в 18:59

СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

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Александр Евгеньевич Лебедев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы. Владелец британских газеты Independent и телевизионного канала London Live. Бывший владелец газеты Evening Standard. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты». Член Совета по внешней и оборонной политике.
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