Общество

РБКРБКСМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
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с чего всё началось

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).
ТАСС11:32

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СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

РБК18:19

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

ТАСС11:32

Штраф за оскорбление в интернете предложили увеличить до 10 тыс рублей

Известия16:04

За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей

Комсомольская правда15:51

Размер штрафа за оскорбления в интернете может составить до 10 тыс. рублей

Газета.Ru16:41

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

News.ru12:08

Раскрыт размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Lenta.ru16:25
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Российский журналист
Российский журналист и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации IV, V, VI, VII созывов. Рекордсмен по обладанию титула «Почётный гражданин».
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