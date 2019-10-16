Футбол

Матч ТВМатч ТВСМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ»

Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год. После восьми туров АПЛ «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера идет на 12-м месте, набрав девять очков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри

Sport.ru11:51

Аллегри близок к подписанию контракта с «МЮ» на сумму € 7,5 млн в год

Чемпионат10:42

Аллегри возглавит «Манчестер Юнайтед» и приведёт с собой двух игроков «Ювентуса»

Евро-футбол.ру03:00

Источник: Аллегри будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» 6,5 миллиона фунтов стерлингов

Спорт-Экспресс10:01

СМИ анонсировали смену главного тренера «Манчестер Юнайтед»

РБК07:38

Манджукич и Джан могут последовать за Аллегри в «МЮ»

Sportbox.RU06:34

СМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ»

Матч ТВ10:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика

Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости 18:50
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Экономика

Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество

Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.
Коммерсантъ 18:21
Экономика

Число россиян с просроченными микрозаймами за год выросло на четверть

Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5-4 млн человек - это на 25% больше, чем годом ранее.
ТАСС 20:05
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Космос

«Бублик» для космоса

Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.
Российская газета вчера в 12:36
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости 14:01
Культура

Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»

Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Футбол

Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии

Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.
Metaratings 04:54
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат 11:44
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков

Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
РБК 08:29
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Киберспорт

Riot Games анонсировала тактический шутер Project A

CyberSport.ru 02:09
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Спорт

Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт

В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Катунь 24 10:00
Кино

Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»

Профиль вчера в 12:42
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

REGNUM 10:20
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК 23:20
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное