Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год. После восьми туров АПЛ «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера идет на 12-м месте, набрав девять очков.

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