Футбол
Матч ТВСМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ»
Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год. После восьми туров АПЛ «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера идет на 12-м месте, набрав девять очков.
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Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Футбол
Месси получил «Золотую бутсу» из рук сыновей
Ранее Месси получил «Золотую бутсу» в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Экономика
В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей.
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Армия и оружие
Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но, судя по тому, что он уже тестируется на дорогах общего пользования, долго ждать не придется: максимум до следующего года.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Политика
ФСБ сообщила, что в 2019 году в России предотвратили 39 терактов
Директор ФСБ России Александр Бортников 16 октября в Сочи рассказал о предотвращении 39 терактов на территории страны Об этом директор ФСБ России Александр Бортников рассказал на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Политика
Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
Политика
Мониторинговая миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Мониторинговая миссия Организации Объединённых Наций на Украине потребовала от депутатов Верховной рады закрыть сайт «Миротворец».
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Политика
Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.