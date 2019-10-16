Футбол

Матч ТВМатч ТВСМИ узнали, сколько Аллегри будет зарабатывать в «МЮ»

Как сообщает источник, специалист будет зарабатывать в английском клубе порядка 6,5 миллиона фунтов в год. После восьми туров АПЛ «МЮ» под руководством Уле-Гуннара Сульшера идет на 12-м месте, набрав девять очков.
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