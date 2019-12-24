Происшествия
Газета.RuСМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Аудиозапись телефонного разговора стрелка с Лубянки публикует "Московский комсомолец". Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров. Выяснилось, что он посещал уроки английского языка на Мясницкой улице.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия
В Киеве суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 декабря, вынес решение, согласно которому подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под арестом до 8 февраля.
Общество
86-летняя Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Не очень радостные известия ожидают поклонников Галины Волчек. Режиссер и худрук «Современника» была доставлена в больницу.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Общество
Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Кино
Netflix начнет сражаться с монстрами
История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Политика
Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Происшествия
На Хрустальном в Севастополе обнаружена 250-килограммовая бомба
По предварительной информации, боеприпас может быть немецкой авиабомбой SC-250 калибром 250 килограммов, найденной в грунте на территории базы-стоянки техники, использующейся на работах по строительству объектов на мысе Хрустальном.
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Здоровье
В России власти решили начать жестко контролировать качество пива
Министерство финансов РФ намерено зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре.
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма
Режиссер кинофильма признался, что очень сильно испугался за главного актера и переживал за него в ходе съемок сцены.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста
Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Общество
Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
Музыка
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил уникальность конкурса «Новая Звезда»
В финале проекта «Новая Звезда-2019» Игорь Матвиенко подарил обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.» двум участникам конкурса.
Шоу-бизнес
Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Авто
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку
Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.