Происшествия

Газета.RuГазета.RuСМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Аудиозапись телефонного разговора стрелка с Лубянки публикует "Московский комсомолец". Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров. Выяснилось, что он посещал уроки английского языка на Мясницкой улице.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

News.ru15:18

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Газета.Ru14:49

Стрелок с Лубянки зашел в школу английского за полчаса до бойни

Московский Комсомолец12:02

Что делал стрелок с Лубянки в последние часы своей жизни

Рамблер12:36

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Взгляд.ру12:34

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Lenta.ru12:59

Был спокоен, ни с кем не разговаривал: Стрелок с Лубянки перед атакой у здания ФСБ засветился в школе

Царьград13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия

В Киеве суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета

Киевский апелляционный суд в понедельник, 23 декабря, вынес решение, согласно которому подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под арестом до 8 февраля.
Радио Sputnik вчера в 13:11
Общество

86-летняя Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

Не очень радостные известия ожидают поклонников Галины Волчек. Режиссер и худрук «Современника» была доставлена в больницу.
Woman.ru 00:36
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru 16:11
Гаджеты

Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

Газета DAILY 21 декабря в 12:28
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru 08:35
Общество

Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
РБК 15:02
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 16:08
Кино

Netflix начнет сражаться с монстрами

История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Коммерсантъ FM 22 декабря в 07:15
Политика

Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
URA.Ru 07:24
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по республике Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:02
Происшествия

На Хрустальном в Севастополе обнаружена 250-килограммовая бомба

По предварительной информации, боеприпас может быть немецкой авиабомбой SC-250 калибром 250 килограммов, найденной в грунте на территории базы-стоянки техники, использующейся на работах по строительству объектов на мысе Хрустальном.
ForPost 06:41
Гаджеты

Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале

Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
РБК 16:13
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Политика

Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
РБК 07:52
Здоровье

В России власти решили начать жестко контролировать качество пива

Министерство финансов РФ намерено зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре.
URA.Ru 17:16
Кино

Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма

Режиссер кинофильма признался, что очень сильно испугался за главного актера и переживал за него в ходе съемок сцены.
ToDay News Ufa 10:46
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга из-за Крымского моста

Вспоминая детали строительства Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань из Керчи, президент Владимир Путин рассказал о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга.
РБК вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

ProstoProSport 13:32
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Общество

Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
ТК Звезда 09:36
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 17:08
Музыка

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил уникальность конкурса «Новая Звезда»

В финале проекта «Новая Звезда-2019» Игорь Матвиенко подарил обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.» двум участникам конкурса.
ТК Звезда 15:58
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия 09:12
Здоровье

В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Севастополь.ру 08:15
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Происшествия

Полиция пресекла вывоз краснокнижных кречетов с Камчатки

REGNUM 16:58
Авто

Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку

Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.
Драйв 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное