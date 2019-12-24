Манюров был абсолютно спокоен, на часы не смотрел и никто ему не звонил. Сейчас уже можно понять примерный план стрелка с Лубянки. История о иностранных гостях, сослуживцах и вообще необходимости изучать английский — похоже, не более чем блеф.

с чего всё началось

Аудиозапись телефонного разговора стрелка с Лубянки публикует "Московский комсомолец". Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров. Выяснилось, что он посещал уроки английского языка на Мясницкой улице.

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