Происшествия

Газета.RuГазета.RuСМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Аудиозапись телефонного разговора стрелка с Лубянки публикует "Московский комсомолец". Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров. Выяснилось, что он посещал уроки английского языка на Мясницкой улице.
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с чего всё началось

Восстановлены последние часы террориста с Лубянки Манюрова

Манюров был абсолютно спокоен, на часы не смотрел и никто ему не звонил. Сейчас уже можно понять примерный план стрелка с Лубянки. История о иностранных гостях, сослуживцах и вообще необходимости изучать английский — похоже, не более чем блеф.
Московский Комсомолецвчера в 10:58

Подробнее о событии

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

News.ruвчера в 15:18

Стрелок с Лубянки зашел в школу английского за полчаса до бойни

Московский Комсомолецвчера в 12:02

Был спокоен, ни с кем не разговаривал: Стрелок с Лубянки перед атакой у здания ФСБ засветился в школе

Царьградвчера в 13:58

Что делал стрелок с Лубянки в последние часы своей жизни

Рамблервчера в 12:36

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Взгляд.рувчера в 12:34

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Lenta.ruвчера в 12:59

СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Газета.Ruвчера в 14:49
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Транспорт

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

РБК вчера в 23:53
Происшествия

Стрельба в саратовском кафе. Пострадавший поехал в больницу сам

Приехавшим медикам очевидцы рассказали, что в результате стрельбы пострадал некий мужчина, но он сам уехал на машине в больницу.
FreeNews-Volga 00:15
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

Решение Владимира Путина создать резервные фонды помогло спасти российскую экономику во время последовавших экономических кризисов, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

РБК 00:56
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57

Lenta.ru вчера в 06:50
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости вчера в 08:52
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Транспорт

Пассажир упал на пути на «фиолетовой» ветке московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Беговая" до "Таганской" было приостановлено движение из-за упавшего на пути пассажира.
Российская газета 00:33
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru вчера в 22:17
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело.
Коммерсантъ вчера в 22:34
Политика

США: на русских надо еще надавить, победа близка

С одной стороны, американские сенаторы, конгрессмены и чиновники администрации Дональда Трампа зачастую исходят из представления о России как о некоей "региональной державе" с "порванной в клочья экономикой", стареющим населением и "ржавыми ракетами, которые не летают".
РИА Новости 00:00
Общество

Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

Новогодние фейерверки запустят в 20 столичных парках

Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
Вечерняя Москва вчера в 23:19
Футбол

Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Советский спорт вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 23 декабря в 02:00
Общество

Отель Radisson отказались строить в Барнауле

Московский Комсомолец вчера в 23:01
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Газета.Ru 00:06
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
Кино

Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам

Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
REGNUM вчера в 18:21
Происшествия

У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

ТАСС 00:38
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Чистовик вчера в 21:45
Наука

Лазерное бесконтактное УЗИ впервые опробовано на людях

23.12.19 Ученые из Массачусетского технологического университета (MIT) получили первые изображения тканей человека с помощью метода лазерной ультразвуковой визуализации.
Портал Поиск 23 декабря в 10:44
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
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