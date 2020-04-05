Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

СМИ рассказали о стоимости лечения от COVID-19 в США

ТК Звезда19:15

Названа стоимость лечения коронавируса в США

Известия17:08

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

News.ru09:22

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч $

Ёлдаш16:35

Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США

Комсомольская правда12:36

Стала известна стоимость лечения от коронавируса в США

Московский Комсомолец17:42

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

РИА Новости08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:00, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости 11:12
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка.
Peterburg2.ru 10:00
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
DixiNews 11:12
Происшествия

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Газета.Ru 15:41
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Теннис

Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с фанатами

Pravda.Ru 06:45
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочка

У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Пятый канал 14:54
Наука

В Ухане у кошек обнаружили коронавирус

МонаВиста 07:49
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Известия 18:30
Общество

Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»

Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Радио Sputnik 19:00
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Происшествия

Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС 10:46
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Общество

С.Цивилев обратился к жителям Кузбасса из-за COVID-19

Пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово.
КузПресс 04:03
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета 10:46
Киберспорт

Blizzy заменит RAMZES666 в Ninjas in Pyjamas

Евгений 'Blizzy' Ри заменит Романа 'RAMZES666' Кушнарёва. Об этом сообщил капитан команды Питер 'ppd' Дагер в своем twitter-аккаунте.
Dota2.ru 16:32
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
ТАСС 19:39
Главное