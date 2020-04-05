Коронавирус
РИА НовостиСМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум раскрыли пол будущего ребенка.
Политика
Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке
Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
Происшествия
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина
Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Общество
Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Общество
Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»
Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Происшествия
Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции
Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции
Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Общество
С.Цивилев обратился к жителям Кузбасса из-за COVID-19
Пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Киберспорт
Blizzy заменит RAMZES666 в Ninjas in Pyjamas
Евгений 'Blizzy' Ри заменит Романа 'RAMZES666' Кушнарёва. Об этом сообщил капитан команды Питер 'ppd' Дагер в своем twitter-аккаунте.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии
Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.