Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
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Названа стоимость лечения коронавируса в США

Известия17:08

Стала известна стоимость лечения от коронавируса в США

Московский Комсомолец17:42

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

News.ru09:22

Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США

Комсомольская правда12:36

В США назвали стоимость лечения от коронавируса. И эти цифры пугают

Life.ru10:39

Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч $

Ёлдаш16:35

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

РИА Новости08:51
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Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Политика

Трамп рассказал о деталях переговоров с Россией и Саудовской Аравией

Американский лидер в ходе брифинга в Белом доме Дональд Трамп рассказал детали переговоров с Россией и Саудовской Аравией по нефти.
ИА Новороссия вчера в 01:26
Происшествия

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве

Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 17:43
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 15:52
Общество

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
ТАСС 10:36
Здоровье

В Дагестане начался этап массового распространения коронавируса

В Дагестане начался 4 этап распространения коронавируса – массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев.
РИА Дербент 10:38
Футбол

Василий Уткин сравнил Дзюбу с Акинфеевым

ProstoProSport 16:59
Футбол

У Валерия Карпина родилась еще одна дочь, пятая

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил в своем аккаунте в Инстаграме, что у него родилась еще одна дочь.
ProstoProSport 11:02
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Здоровье

Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 вчера в 08:57
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 16:41
Футбол

Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из России

По мнению Слуцкого, Дзюба провел яркий чемпионат мира-2018 и ныне находится в лучшей форме в своей жизни, но нет помощника, который смог бы сформировать предложение.
ProstoProSport 16:29
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
News.ru 11:53
Общество

Разведка США предупреждала Трампа об опасности коронавируса ещё 3 января

Президент США Дональд Трамп получил первое предупреждение о вспышке заболевания коронавирусом ещё в начале января.
News.ru 16:49
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке

Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
OAnews 09:42
Гаджеты

Утечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-S

Представленные изображения подтверждают, что флагманский 10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться вплоть до частоты в 5,3 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost (TVB).
3DNews 13:54
Здоровье

В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно

Новый Калининград В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции.
Новый Калининград.Ru 13:54
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Футбол

Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина

Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Матч ТВ 14:16
Экономика

ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
РИА Новости 00:39
Политика

Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам

Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
РИА Новости 19:21
Общество

Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек

В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
MagadanMedia.ru 09:20
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
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