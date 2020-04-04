Коронавирус

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Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
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Названа сумма лечения от коронавируса в США

Московский Комсомолец14:05

Назвали сумму, которую придется заплатить больным с коронавирусом в США

Комсомольская правда12:36

CNBC (США): госпитализация из-за коронавирусной инфекции может обойтись незастрахованным американцам почти в $75 тысяч (CNBC)

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В США назвали стоимость лечения от коронавируса. И эти цифры пугают

Life.ru10:39

СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США

News.ru09:22

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

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В США пациентам без страховки лечение от коронавируса обойдется в $73 тыс

Аргументы и Факты12:19
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
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Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам

Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Газета.Ru 15:07
Происшествия

В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
REGNUM 06:35
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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
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Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке

Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Live24 15:50
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
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Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Происшествия

Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину

Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
РБК 15:15
Наука

Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 01 апреля в 20:00
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года.
Gazeta.SPb 12:19
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
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Матвей Беляев выступил в «Поединках» на шоу «Голос. Дети. 7 сезон»

Медиа-Центр 35media.ru 03:00
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Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

РБК 14:11
Общество

В Москве установили штрафы для бизнеса за нарушение режима самоизоляции

Вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности, сообщил штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:21
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Газета.Ru 15:41
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Здоровье

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС 14:32
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Футбол

Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»

Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Sport24.ru 08:03
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, как будут работать российские медики в Сербии

Две бригады медиков, прибывших в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, еще пять будут направлены в Ниш, Кикинду, Валево, Чуприю.
ТАСС 13:01
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