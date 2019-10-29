Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали возможную дату начала IPO Saudi Aramco

Нефтяная компания Saudi Aramco планирует начать процесс первичного публичного размещения акций (IPO) 3 ноября 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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К IPO Saudi Aramco проявил интерес ряд пенсионных фондов и инвестбанков РФ

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РКИФ рассмотрит возможность увеличения доли в «Транснефти»

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Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
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Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

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В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике

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На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок вчера в 09:59
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Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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