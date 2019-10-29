Экономика
Rambler News ServiceСМИ узнали возможную дату начала IPO Saudi Aramco
Нефтяная компания Saudi Aramco планирует начать процесс первичного публичного размещения акций (IPO) 3 ноября 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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Российские пенсионные фонды и инвестбанки интересуются участием в IPO Saudi Aramco
Вести.Финансвчера в 05:22
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Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух от горя
Валентина Борисовна от горя и страха за жизнь Анастасии начала терять слух.
ГЛАС.RU 01:08
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
RT на русском 03:08
Политика
Конгрессмены призвали госсекретаря США Помпео продлить СНВ-3
Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.
REGNUM 02:19
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия 28 октября в 04:43
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости 28 октября в 06:36
Общество
Закон об ОСАГО изменился в России
Со вторника, 29 октября, в России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Об этом сообщила газета «Известия».
Телеканал 360° вчера в 22:16
Технологии
Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте
Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.
РБК 02:31
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия
В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике
RT на русском 02:03
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок вчера в 09:59
Наука
Дороги России предложили укрепить полиэтиленом
Российские дороги предложили укреплять специальным покрытием из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.
Алтайская правда 00:56
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.
РБК вчера в 21:24
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Bethub.org вчера в 04:00
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие
Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
Известия вчера в 18:14