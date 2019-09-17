Футбол
Sportbox.RUСМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»
Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с «Зенитом». По информации источника, по новому соглашению с петербургским клубом заработная плата форварда составит 2,5 миллиона евро. Реально за сезон футболист получит 1,9 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.Спорт-Экспресс08:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия вчера в 06:17
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.
Известия 15:40
Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 14:37
Шоу-бизнес
Николай Валуев рассказал, как утешал заплаканную Анастасию Заворотнюк
О знакомстве с Анастасией рассказал и депутат-боксёр Николай Валуев, которого «КП» встретила на премии для бизнес и бьюти-индустрии «Человек года».
Комсомольская правда 04:30
Наука
Российские ученые научились превращать попутный газ в спирт
Учеными-химиками из Университета ИТМО при участии зарубежных коллег открыты ранее неизвестные науке новые свойства катализаторов, способных превращать природный газ в спирт.
Ugpressa.ru 14:55
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
В школах Севастополя дети начали изучать украинский язык
Актуальные Новости 03:39
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Футбол
Боруссия (Дортмунд) — Барселона 0:0 (Перерыв)
Bobsoccer 13:46
Здоровье
Названы продукты, которые очень любит печень
Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.
Вечерний курьер 04:01
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Гаджеты
Премьера: Samsung везет в Россию умные часы Galaxy Watch Active 2. Они умеют снимать ЭКГ и стоят в полтора раза дешевле Apple Watch
Galaxy Watch Active 2 получили обновленный датчик сердечного ритма с восемью диодами, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, а также – впервые для умных часов Samsung – специальный сенсор, позволяющий делать электрокардиограмму.
Dgl.ru 08:11
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru вчера в 00:54
Политика
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.
ТАСС 15:38
Происшествия
В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии
На учениях в Смоленской области бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии. Один из них погиб, второй получил травмы.
Коммерсантъ 05:55
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа
Немецкие врачи поставили Заворотнюк диагноз «злокачественное новообразование головного мозга», в связи с чем пытались убрать опухоль путем трепанации.
RuNews24.ru 15:22
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33