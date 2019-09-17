Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.

с чего всё началось

Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с «Зенитом». По информации источника, по новому соглашению с петербургским клубом заработная плата форварда составит 2,5 миллиона евро. Реально за сезон футболист получит 1,9 миллиона евро.

СМИ узнали зарплату Кокорина по новому контракту с «Зенитом»

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