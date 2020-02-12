Армия и оружие
РИА НовостиСМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.
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Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Футбол
Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома
Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Политика
Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Единоборства
Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
Авто
Электропикап Badger с запасом хода в 960 км представила «Nikola»
Тяговые показатели впечатляют: Badger сможет тянуть прицеп массой до 3,9 тонны. Розетка на внешней стороне поддерживает мощность 15 кВт.
Наука
Экологи обвинили озон в десятках тысяч смертей ежегодно
Как сообщает ToDay News Ufa, экологи изучили состояние атмосферы в 400 крупнейших города Земли и выяснили, что загрязнение воздуха озоном уносит около 13 тысяч жизней ежегодно.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Наука
Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Здоровье
Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.
Наука
Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек
В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.