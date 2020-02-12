Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.
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СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

РИА Новости18:09

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИ04:02

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Политическая Экспертиза06:45

Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая

Евразия Daily07:18

Пентагон обеспокоен усилением активности ВМФ России и ВКС Китая

РЕН ТВ18:56

В Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России

Взгляд.ру13:20

Пентагон обеспокоен усиливающейся активностью ВМФ России

Московский Комсомолец18:39
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Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Футбол

Игрок «Барселоны» заснул во время полицейского обыска у него дома

Французский защитник испанской «Барселоны» Самуэль Юмтити заснул на диване у себя дома, пока полиция проводила обыск у него в особняке.
Чемпионат 19:17
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза вчера в 01:47
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
REGNUM 07:19
Политика

Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.
Rambler News Service 09:03
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM 06:25
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания вчера в 05:38
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ 12:14
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК 17:25
Единоборства

Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
РИА Новости 13:30
Авто

Электропикап Badger с запасом хода в 960 км представила «Nikola»

Тяговые показатели впечатляют: Badger сможет тянуть прицеп массой до 3,9 тонны. Розетка на внешней стороне поддерживает мощность 15 кВт.
ГЛАС.RU 02:12
Наука

Экологи обвинили озон в десятках тысяч смертей ежегодно

Как сообщает ToDay News Ufa, экологи изучили состояние атмосферы в 400 крупнейших города Земли и выяснили, что загрязнение воздуха озоном уносит около 13 тысяч жизней ежегодно.
ToDay News Ufa 05:32
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Политика

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
Наука

Учёные выяснили, как остановить старение и диабет

ToDay News Ufa 09 февраля в 05:42
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Внук Елизаветы II объявил о разводе

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Полит.ру 07:23
Здоровье

Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком

Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.
Газета Кемерова вчера в 01:28
Наука

Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха

Екатеринбург в интернете 09 февраля в 05:00
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Коммерсантъ 14:49
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат 03:39
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости вчера в 09:14
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Газета.Ru 12:05
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Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

News.ru 18:36
Кино

В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony

Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Игромания.ру 11:03
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек

В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
РБК 18:42
Происшествия

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

OAnews 04:50
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