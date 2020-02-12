Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.

СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

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