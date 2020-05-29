Коронавирус
Live24СМИ в России включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, которые сильнее других пострадали от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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