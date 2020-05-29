Коронавирус

Газета Малый бизнесГазета Малый бизнесВ перечень пострадавших отраслей добавили СМИ и издательства

Фото: Global Look Press © Anton Belitsky Российские СМИ и производителей печатной продукции внесли в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуация в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства РФ.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ тоже войдут в перечень наиболее пострадавших отраслей

Ёлдаш29 мая в 07:23

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25
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Экономика

Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Власти Петербурга расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующие поправки для второго пакета мер уже одобрены.
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Общество

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Космос

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Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
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Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова

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