Коронавирус
Газета Малый бизнесВ перечень пострадавших отраслей добавили СМИ и издательства
Фото: Global Look Press © Anton Belitsky Российские СМИ и производителей печатной продукции внесли в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуация в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства РФ.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Экономика
Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей
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