с чего всё началось

Фото: Global Look Press © Anton Belitsky Российские СМИ и производителей печатной продукции внесли в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуация в стране. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства РФ.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

В перечень пострадавших отраслей добавили СМИ и издательства

Экономика Смольный расширит перечень пострадавших от коронавируса отраслей Власти Петербурга расширят перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующие поправки для второго пакета мер уже одобрены. 5

Политика ЦИК может изменить порядок голосования по поправкам в Конституцию ЦИК России может изменить порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 1

Футбол Ахметов улетел в Германию для операции на плечевом суставе Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов улетел в Германию на операцию. Накануне хавбек прибыл в Мюнхен.

Здоровье Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками. 118

Общество Минтруд отчитался о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет Министерство труда 1 июня начало перечисление единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет, всего перечислили 150 млрд руб. для 15 млн детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика На Украине предложили реанимировать «Будапештский формат» Речь идёт о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина отказалась от советского ядерного оружия в обмен на обещания поддержать её безопасность и территориальную целостность со стороны России, США, Великобритании, Франции и КНР. 10

Политика Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. 494

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Музыка Зрители назвали победителей «Евровидения-2020» В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента. 129

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 814

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 436

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 242

Футбол Боснийская телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА Боснийская бывшая телеведущая Сенада Нуркич в Stories Instagram рассказала, что у неё была интимная связь с Седриком Гогуа - ивуарийским защитником московского ЦСКА.

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 86

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

Общество В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.