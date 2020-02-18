Армия и оружие

ТАССТАССВ Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»

Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
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Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было

Московский Комсомолец17:20

Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Комсомольская правда18:50

Разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17

Газета.Ru18:46

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

RT на русском18:55

СМИ со ссылкой на разведку: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ17:14

Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»

Lenta.ru17:00

В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»

ТАСС16:31
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