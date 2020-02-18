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ТАССВ Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
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Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Комсомольская правда18:50
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