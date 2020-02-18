Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомСМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, размещённый на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
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с чего всё началось
Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media
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