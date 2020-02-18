Армия и оружие
RT на русскомСМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, размещённый на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.
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с чего всё началось
Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media.Коммерсантъвчера в 17:14
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Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Комсомольская правдавчера в 18:50
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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