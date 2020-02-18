Политика
КоммерсантъСМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media.
Читать в источнике
Оценить784
с чего всё началось
Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media.Коммерсантъвчера в 17:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Голландская разведка знала, что в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
Комсомольская правдавчера в 18:50
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Московский Комсомолецвчера в 17:20
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии
Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Общество
FISU не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге
Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге в том виде, в котором она была предложена проектировщиками.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о всех своих операциях для красоты
Известная певица публично признала все свои пластические операции.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Политика
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Футбол
Торбинский: Возвращаться в Россию не хочется
Здоровье
Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек
За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.
Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Общество
Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре
Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь".
Экономика
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Армия и оружие
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного суперавианосца
Специалисты Forbes прогнозируют, что вскоре в России может начаться строительство нового атомного суперавианосца.
Хоккей
Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Технологии
Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Политика
Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать «переходные полицейские силы»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Общество
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Граждане России подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилёта в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов, комментируя участившиеся случаи отказа гражданам РФ во въезде в Израиль.