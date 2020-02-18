с чего всё началось

Военная разведка Нидерландов на основании источников, которые были сочтены надежными, пришла к выводу, что «рейс MH17 (малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году) летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"», сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media.

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Общество FISU не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге в том виде, в котором она была предложена проектировщиками.

Политика Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Здоровье Число жертв коронавируса увеличилось до 1383 человек За пределами КНР зафиксирован 447 подтвержденных случаев заражения. Всего погибли 1383 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РБК.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.

Общество Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь".

Экономика Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.

Экономика ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Политика Глава МВД Украины заявил, что в Донбассе надо создать «переходные полицейские силы» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в случае восстановления Украиной контроля на территориях Донбасса, там должны быть созданы "переходные полицейские силы", в состав которых, по его мнению, не должны войти представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых власти Киева считают "террористами".

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.