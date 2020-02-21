Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие автобусы.

Общество Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.

Здоровье Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

Политика В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

Армия и оружие Попов: Зеленский поднял бы свой рейтинг, если бы встретил эвакуированных из Уханя Главные события уходящей недели в интервью изданию Украина.ру прокомментировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии (КЦПИК) Алексей Попов - Алексей Валерьевич, в начале недели главной темой вновь стал Донбасс: сначала обсуждали мюнхенские "12 шагов", а потом в регионе случилось военное обострение — недалеко от города Золотое.

Политика В ГБР рассказали о нежелании Порошенко являться на допросы Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала о нежелании экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко являться на допросы к следователям.

Политика Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Хоккей Агент Бабаев: членами профсоюза остались не более 20% игроков КХЛ Ранее "Коммерсанту" стало известно, что группа известных действующих и бывших российских хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, возникшую у них с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса» Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

Общество В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Транспорт В Крым начнут ходить поезда из Мурманска Первый поезд выйдет на маршрут 25 апреля и будет возить пассажиров один раз в 9 дней. Билеты поступят в продажу уже 25 февраля.

Экономика Сколько зарабатывают российские деятели культуры Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.

Происшествия В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».

Авто Nissan останавливает все свои заводы В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Наука Жители Норвегии в каменном веке питались тяжёлыми металлами Специалисты изучили химических состав костей рыб и животных, обнаруженных на острове Варангер и пришли к выводу, что пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации тяжёлых металлов, которые опасны для здоровья.

Политика В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.