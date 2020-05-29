Коронавирус
Om1.ruВ перечень пострадавших от коронавируса отраслей включили СМИ
Воспользоваться поддержкой государства смогут издательства, телеканалы, сетевые издания и типографии. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса и самоизоляции, включили СМИ и издательства. Во вторник, 26 мая, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
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В Забайкалье бывшего зампрокурора обвинили в изнасиловании
Бывшего зампрокурора Комсомольска-на-Амуре обвинил в изнасиловании Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю, 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.
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На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
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В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе
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Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
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Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
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Ученые рассказали, как легко найти вещь в беспорядке
Ученые из Университета Джонса Хопкинса рассказали, как легко найти вещь в беспорядке.
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