с чего всё началось

Воспользоваться поддержкой государства смогут издательства, телеканалы, сетевые издания и типографии. В перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса и самоизоляции, включили СМИ и издательства. Во вторник, 26 мая, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

В перечень пострадавших от коронавируса отраслей включили СМИ

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