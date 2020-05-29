с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Футбол «Валенсия» ответила на обвинения со стороны Гарая «Валенсия» выступила с официальным заявлением по поводу высказываний защитника команды Эсекьеля Гарая, который обвинил клуб в организации клеветнической кампании против него.

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 23

Недвижимость Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК). 1

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,4K

Общество Что ждет россиян в июне 2020 года На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. 102

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 698

Политика Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. 134

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,1K

Политика В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов. 14

Политика Рогозин обвинил Ельцина в национализме и предательстве Дмитрий Рогозин, говоря о роли высших эшелонов власти советских времен в современной истории, обвинил Бориса Ельцина в предательстве и национализме. 468

Шоу-бизнес Елена Воробей заразилась коронавирусом Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса. 18

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 383

Общество Попова назвала регионы, готовые отправить россиян на отдых Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала регионы, жители которых смогут в числе первых отправиться на отдых, москвичи пока что смогут отдыхать только в своем городе. 146

Общество Уроженец Латвии Пельш объяснил свое решение жить в России Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, где он родился.

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 3

Гаджеты Первое изображение видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 На сайте Slashleaks опубликовали первое схематическое изображение новейшей видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, отметив, что утечка состоялась не без участия сотрудника компании TSMC. 2

Политика В Кремле определились с форматом Парада Победы Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1". 2,3K