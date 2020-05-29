Коронавирус

КаскадКаскадСМИ включили в перечень пострадавших отраслей от коронавируса

Михаил Мишустин внес деятельность СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом сообщили на сайте федерального правительства. «Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – отметил Михаил Мишустин.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
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