Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

Подробнее о событии

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

В Минкомсвязи оценили включение СМИ в перечень пострадавших отраслей

RT на русском29 мая в 07:14

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от коронавируса

DP.RU29 мая в 07:59
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Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе

Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Газета.Ru 29 мая в 13:33
3,3K
Общество

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8264 человека

По состоянию на 29 мая в России выздоровели от коронавируса 159 257 человек (+8264 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
News.ru 29 мая в 03:41
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
638
Общество

В Крыму зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Все новые случаи выявлены по контактам с ранее заболевшими людьми. Всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек.
Вести.Севастополь 03:00
46
Автоспорт

Правительство Австрии разрешило провести две гонки «Формулы-1»

Австрийские власти разрешили провести две гонки в рамках этапа «Формулы-1».
Metaratings 29 мая в 12:05
Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
46
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
249
Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Политика

Названы востребованные у россиян поправки к Конституции

Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru вчера в 07:49
1,1K
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
66
Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
107
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
2,4K
Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Общество

Школьные выпускные пройдут 27 июня

НовостиВолгограда.ру 29 мая в 10:31
76
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Хоккей

Михайлов: Сорокин и Капризов могут остаться без хоккея на 9 месяцев. Это никому не нужно

Судя по прессе, сезон в НХЛ стартует в январе, то есть Кирилл и Илья рискуют остаться без игровой практики на протяжении девяти месяцев.
Чемпионат вчера в 17:40
Игры

Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки.
Народные новости вчера в 10:53
40
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
60
Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

На утро 29 мая в Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперштаб по противодействию вирусу.
Коммерсантъ Новосибирск 29 мая в 01:53
71
Общество

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тыс

Общее количество зараженных в стране превысило отметку в 400 тыс. и составляет 405 843.
РБК 03:40
Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru вчера в 12:15
380
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
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Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
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Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
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Экономика

Состояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.
РБК 03:11
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