Коронавирус
Муксун.fmСМИ включили в список отраслей, пострадавших от коронавируса
Сообщается, что в дальнейшем в список могут попасть и другие сферы бизнеса. Официальное сообщение о включении СМИ и печатной сферы в перечень появилось 29 мая на сайте правительства.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Общество
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