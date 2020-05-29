с чего всё началось

Сообщается, что в дальнейшем в список могут попасть и другие сферы бизнеса. Официальное сообщение о включении СМИ и печатной сферы в перечень появилось 29 мая на сайте правительства.

СМИ включили в список отраслей, пострадавших от коронавируса

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