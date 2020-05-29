Коронавирус
Прецедент-НовосибирскСМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
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Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
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Учёные рассказали, что нашли научный метод, позволяющий определить уровень сознательного возбуждения.
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Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
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Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Samsung выпустила улучшенную версию смартфона Galaxy A51
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Интерфакс 29 мая в 18:54
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
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Российская газета вчера в 07:02
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Российская газета вчера в 21:42
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Россия укрепила ВВС Асада улучшенными МиГ-29
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Жертвами аварии стали три человека, еще один пострадал.
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