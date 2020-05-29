с чего всё началось

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

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