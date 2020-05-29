Коронавирус
Темирхан-ШураМишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сказал, что работники СМИ вошли в список отраслей пострадавших от Covid-19.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБКвчера в 06:25
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