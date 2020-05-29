Коронавирус

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскСМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.
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с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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СМИ включили в перечень отраслей, пострадавших из-за коронавируса

Губерния-3302:21

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РБК29 мая в 06:25

Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

Телеканалы, издатели и агентства получат господдержку

Коммерсантъ29 мая в 12:01
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Религия

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Армия и оружие

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Общество

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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

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Известия 03:18
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Общество

Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»

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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Коммерсантъ 09:23
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

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Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

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Шоу-бизнес

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Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Происшествия

В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи

Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
РИА Новости 09:05
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
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Происшествия

У вылетевшего из Сургута пассажирского самолета не закрылось шасси

В аэропорт Сургута после вылета вернулся пассажирский самолет из-за неубранного шасси. На борту самолета находилось 50 пассажиров.
РЕН ТВ 10:48
Культура

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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Игры

В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5

Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.
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Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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Фигурное катание

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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

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Газета.Ru вчера в 13:29
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Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники

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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Как работают Яндекс.Новости?
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