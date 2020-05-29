с чего всё началось

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 405

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. 556

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,6K

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,4K

Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. 65

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск». 587

Общество В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. 89

Шоу-бизнес Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.

Происшествия В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. 1,3K

Общество В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев. 112

Происшествия У вылетевшего из Сургута пассажирского самолета не закрылось шасси В аэропорт Сургута после вылета вернулся пассажирский самолет из-за неубранного шасси. На борту самолета находилось 50 пассажиров.

Культура Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 15

Общество В Вашингтоне ввели комендантский час из-за беспорядков Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час и привлекла бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции. 156