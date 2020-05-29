с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД. 3

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 1K

Общество Число случаев коронавируса в мире превысило 5,8 миллиона Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,8 миллиона, более 362 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общество Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова. 960

Политика Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию. 402

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 660

Общество Куйвашев пригрозил свердловчанам продлением особого режима Политик в ответ пригрозил уральцам продлением особого режима за халатное отношение к эпидемиологической ситуации. 153

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 672

Единоборства Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9 Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.

Футбол «Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Здоровье Московские медики прибыли в Псков Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 61

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 235

Политика Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге Отмечается, что на фоне продажи особняков Госдепартамент инвестирует средства в расширение другого своего имущества в Гонконге, в частности — здание генконсульства США. 2

Общество В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19 Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19. 799

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,5K

Футбол Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами.