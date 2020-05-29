Коронавирус
ТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось на сайте правительства.РБК29 мая в 06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru вчера в 15:45
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 5,8 миллиона
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,8 миллиона, более 362 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Сотрудник Дробыша о войне Самбурской с продюсером: «Забирал ее гонорары и лишил прав на песни»
Дробыш помог Самбурской купить квартиру в Москве, но забирал все ее гонорары.
Дни24 02:13
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
Куйвашев пригрозил свердловчанам продлением особого режима
Политик в ответ пригрозил уральцам продлением особого режима за халатное отношение к эпидемиологической ситуации.
АиФ Урал 00:19
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Общество
Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса
По словам Мясникова, доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный.
РБК 00:51
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки).
РБК 02:08
Футбол
Широков раскритиковал бывшего тренера «Спартака» Якина
Газета.Ru 29 мая в 11:33
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над американцем Тайроном Вудли в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 9.
Газета.Ru 01:26
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Здоровье
Московские медики прибыли в Псков
Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации вчера в 13:01
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 29 мая в 10:18
Политика
Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге
Отмечается, что на фоне продажи особняков Госдепартамент инвестирует средства в расширение другого своего имущества в Гонконге, в частности — здание генконсульства США.
РБК 02:08
Общество
В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19
Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:00
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
ТАСС 28 мая в 20:20
Футбол
Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами
Наталия Барулич, девушка форварда «ПСЖ» Неймара, выложила в инстаграме видео, представ с обнаженными ягодицами.
Бомбардир.ру 01:36
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33