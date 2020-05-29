Коронавирус

ТАССТАССМишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
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Позже в пятницу официальное сообщение о включении медиа и книгопечатания в перечень пострадавших от коронавируса отраслей появилось
 на сайте правительства.
РБК29 мая в 06:25

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Степашин: признание книгоиздания пострадавшей от пандемии отраслью позволит ей выжить

ТАСС29 мая в 12:00

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Аргументы недели29 мая в 06:45

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Комсомольская правда29 мая в 06:45

СМИ включили в перечень пострадавших от пандемии отраслей

РИА Новости29 мая в 09:09

Признать пострадавшими: ОНФ направил в правительство РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ

ГТРК Алания28 мая в 15:57
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Происшествия

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Происшествия

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Российская газета вчера в 21:42
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Газета.Ru вчера в 14:47
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Шоу-бизнес

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Дни24 02:13
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

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REGNUM 01:32
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

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Общество

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Политик в ответ пригрозил уральцам продлением особого режима за халатное отношение к эпидемиологической ситуации.
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Общество

Доктор Мясников опроверг миф о способе передачи коронавируса

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РБК 00:51
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 396 тыс. (8952 за сутки).
РБК 02:08
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Общество

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Интерфакс 01:27
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Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
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Здоровье

Московские медики прибыли в Псков

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Псковское агентство информации вчера в 13:01
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Общество

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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 29 мая в 10:18
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Политика

Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Отмечается, что на фоне продажи особняков Госдепартамент инвестирует средства в расширение другого своего имущества в Гонконге, в частности — здание генконсульства США.
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Общество

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РИА Новости 02:00
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Армия и оружие

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ТАСС 28 мая в 20:20
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Футбол

Неймар отреагировал на видео своей девушки с обнаженными ягодицами

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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