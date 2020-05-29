с чего всё началось

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

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Шоу-бизнес Фанаты не узнали «располневшую» Наташу Королеву Певец Шура опубликовал в своем Instagram фотографию с Наташей Королевой, однако фанаты не узнали исполнительницу из-за лишнего веса, который она набрала на самоизоляции. 11

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Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 391

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Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 96

Армия и оружие Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 291

Общество Главные новости за выходные 30–31 мая Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon в космос 30 мая, а 31 корабль пристыковался к Международной космической станции.

Общество Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция. 21

Культура Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации. 1