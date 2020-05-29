с чего всё началось

Правительство решило включить СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса Российские медиа смогут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными государством для компаний и организаций из таких отраслей.

СМИ включили в список пострадавших от коронавируса отраслей

Политика Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. 2

Космос Пилотируемый Crew Dragon отправился в свой первый полет Грузовые корабли Dragon производства частной компании SpaceX уже летали к МКС, но на этот раз состоялся первый за без малого 10 лет пилотируемый полет с территории США. 3,4K

Политика 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением зарплаты 24 июня 2020 года в России станет нерабочим днем с сохранением зарплаты. Соответствующий указ подписан президентом, сообщает сайт Кремля. 3,3K

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 975

Экономика Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla В январе рыночная стоимость Tesla впервые достигла $100 миллиардов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев глава компании Илон Маск получает право на крупное вознаграждение. 4

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 599

Общество Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак» В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение. 325

Шоу-бизнес Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. 1

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок» Балерина Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда продемонстрировала идеальную растяжку.

Технологии Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4 Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио. 1

Здоровье В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса Демин добавил, что даже при отсутствии клинических проявлений инфекции, у зараженных в ряде случаев изменялись функции иммунной системы, печени, почек и других органов и систем.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,2K

Политика Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией» Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы. 99

Авто Компания Ford воскресит драйверскую вариацию Mustang Американская компания Ford планирует вернуть в свою модельную линейку Ford Mustang, драйверскую версию Mach 1.

Технологии Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 1