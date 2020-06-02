Общество
РосбалтСМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже
Как утверждают источники агентства Reuters, сделано это было потому, что российское правительство хочет как можно меньше привлекать внимание к статистическим данным, которые в условиях пандемии коронавируса и ограничений становятся все более удручающими, сообщает газета «Ведомости».
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