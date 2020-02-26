с чего всё началось

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на источники в партии.

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Гаджеты Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.

Общество Жители Азербайджана вспоминают жертв массового убийства в Ходжалы В канун 28-й годовщины трагических событий в Ходжалы, при штурме которого погибли более 600 человек, траурные мероприятия по жертвам трагедии прошли как в Азербайджане, так и за рубежом, а очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями.

Общество Умные колонки могут следить за своими владельцами Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.

Экономика ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии «В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

Политика Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Политика США ввели новые санкции против России из-за Ирана Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану 13 юридических и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака.

Транспорт Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.

Космос Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.

Энергетика Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Гаджеты Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.

Шоу-бизнес Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.