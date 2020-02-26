Политика
Газета.RuСМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя. Об этом сообщает издание Meduza со ссылкой на источники в партии.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомостивчера в 13:06
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«Медуза»: Медведев уйдет с поста главы «Единой России», а партия сольется с ОНФ
Фонтанка.Рувчера в 16:24
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