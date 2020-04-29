Общество

ИзвестияИзвестияСМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах в среду, 29 апреля. Агентство не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.
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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
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Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

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Политика

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«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество

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Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
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Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

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Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

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Мизулина Елена
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Омской области с 23 сентября 2015 года. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.
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