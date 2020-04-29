Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах в среду, 29 апреля. Агентство не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

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