с чего всё началось

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране. Он сообщил изданию "Цензор.нет", что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO — Международной организации гражданской авиации.

Общество «Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Авто Sony представила свой первый электромобиль Японская компания Sony на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе представила концепт своего первого электрокара Vission-S.

Финансы Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.

Шоу-бизнес Беременная Милла Йовович поправилась на 22 килограмма Из-за боязни потерять ребенка, актриса не стала заниматься спортом во время беременности и решила ни в чем себе не отказывать.

Космос Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Авто Hongqi выпустит аналог Mercedes S-Class В отличие от имеющихся на китайском авторынке четырехдверного седана Hongqi H7 2013 модельного года и флагманской модели Hongqi L5, которые собираются вручную ультра ограниченным тиражом, Hongqi H9 готовится выйти в массы и конкурировать с представительскими седанами Mercedes S- Class, BMW 7 Series и Audi A8.

Политика Путин прибыл с визитом в Дамаск Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.