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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране. Он сообщил изданию "Цензор.нет", что сейчас проходит совещание с участием сотрудников компетентных органов Ирана и ICAO — Международной организации гражданской авиации.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет
».
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