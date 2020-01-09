Политика

ИзвестияИзвестияСНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвало четыре основные версии авиакатастрофы в Иране.
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На Украине назвали основные версии крушения самолета в Иране

В Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что ведомство рассматривает несколько версий крушения Боинга в Иране. Среди основных: поражение самолета зенитной ракетой, теракт, а также взрыв двигателя по техническим причинам.
РИА Новости04:24

Подробнее о событии

Украина назвала ракетную атаку возможной причиной авиакатастрофы в Иране

Lenta.ru04:17

СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране

Известия04:23

СНБО Украины изучает среди прочих версию попадания в Boeing ракеты ЗРК «Тор»

ТАСС04:19

На Украине назвали основные версии крушения самолета в Иране

РИА Новости04:24

Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

РБК04:13

На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране

RT на русском04:12

Украина считает основными версиями крушения Boeing теракт, попадание ракеты и взрыв двигателя

Коммерсантъ04:05
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Политика

Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
МИР 24 06 января в 04:51
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Lenta.ru 04:06
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
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В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»

В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
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Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Lenta.ru 04:21
Политика

Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 03:41
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
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Шоу-бизнес

Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине

Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
ТВ Центр вчера в 09:43
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 04 января в 19:01
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество

Wildberries открыла продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
РБК 04:00
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
StarHit.ru 03:00
Армия и оружие

WP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
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Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
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Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
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ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.
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Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит

По данным экспертов, новые офисы открывались преимущественно в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.
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В России рекордно подешевел iPhone 7

По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
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Авто

Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2101 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.
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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
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