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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

В Киеве осудили решение Минска по задержанным россиянам

РИА Новости03:44
Национальная служба новостей

Киеву не понравилась передача задержанных под Минском россиян Москве

Национальная служба новостей03:23
Газета.Ru

СНБО Украины назвал недружественным шагом решение Минска передать РФ 32 задержанных

Газета.Ru02:26
Говорит Москва

В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска отпустить задержанных граждан РФ

Говорит Москва02:50
Lenta.ru

На Украине отреагировали на выдачу Белоруссией российских бойцов ЧВК

Lenta.ru02:43
RT на русском

В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам

RT на русском02:57
РБК

В Киеве оценили решение Минска отпустить задержанных «боевиков ЧВК»

РБК20:43

В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник

Белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью 950 долларов в американском штате Мичиган, в результате атаки птицы дрон был полностью уничтожен, сообщается в заявлении на сайте правительства штата.
РИА Новости05:18
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Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.
Интерфакс05:41

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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