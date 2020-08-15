СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве
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Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.В источнике
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Киеву не понравилась передача задержанных под Минском россиян Москве
Национальная служба новостей03:23