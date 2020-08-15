Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Киеве осудили решение Минска по задержанным россиянам

РИА Новости03:44
Газета.Ru

СНБО Украины назвал недружественным шагом решение Минска передать РФ 32 задержанных

Газета.Ru02:26
RT на русском

В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска по 32 россиянам

RT на русском02:57
Говорит Москва

В Киеве назвали недружественным шагом решение Минска отпустить задержанных граждан РФ

Говорит Москва02:50
Lenta.ru

На Украине отреагировали на выдачу Белоруссией российских бойцов ЧВК

Lenta.ru02:43
Национальная служба новостей

Киеву не понравилась передача задержанных под Минском россиян Москве

Национальная служба новостей03:23
РБК

В Киеве оценили решение Минска отпустить задержанных «боевиков ЧВК»

РБК20:43

Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
АТВмедиавчера в 03:30
390